Milei viajará a Brasil para respaldar a Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales

"El 25 viajo a Brasil. Si es que lo ungen candidato a presidente a Flávio Bolsonaro, voy a estar en San Pablo y voy a hacer también un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro", dijo Milei durante una entrevista con FM Radio Now 97.9.

El anuncio refuerza el respaldo político que el mandatario argentino mantiene con la familia Bolsonaro y se produce en un contexto de persistentes diferencias con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

La confirmación llega pocos días después de que Milei recibiera, el pasado 30 de junio, a Flávio Bolsonaro en la residencia presidencial de Olivos, donde expresó públicamente su apoyo a una eventual candidatura del senador brasileño para las elecciones presidenciales de octubre.

En esa ocasión, el jefe de Estado argentino afirmó, en la red social X: "Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro".

Desde el inicio de su Gobierno, Milei ha manifestado -en reiteradas oportunidades- su afinidad con el expresidente Jair Bolsonaro, mientras que su relación con Lula ha estado marcada por fuertes cruces políticos e ideológicos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mandatario también adelantó parte de su agenda internacional para las próximas semanas. Indicó que el 26 de julio regresará a Buenos Aires para participar en la inauguración oficial de la Exposición Rural y que dos días después viajará a Perú para asistir a la toma de posesión de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Consultado sobre el objetivo de sus viajes, Milei afirmó que forman parte de su estrategia para ampliar la inserción internacional de Argentina y atraer inversiones.