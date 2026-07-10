Muere Enrique Krauss, figura clave en transición chilena y ministro del Interior de Aylwin

Su partido, la Democracia Cristiana, indicó en un comunicado que "Chile pierde a un servidor público ejemplar, cuya vida estuvo marcada por el compromiso con la democracia, el Estado de Derecho, la justicia social y el bien común" y aseguró que "su capacidad de diálogo, prudencia y búsqueda permanente de acuerdos dejaron una huella imborrable".

"Su liderazgo fue decisivo en momentos fundamentales de nuestra historia, especialmente durante el proceso de recuperación y consolidación de la democracia", agregaron desde el partido de centro, que gobernó tras la salida del depoder del general Augusto Pinochet (1973-1990).

Nacido en la ciudad sureña de Valdivia en 1932, Krauss Rusque fue un actor clave en la transición chilena, pero su carrera empezó mucho antes.

Durante la Administración del también democristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970), el abogado fue subsecretario del Interior y ministro de Economía.

Posteriormente, fue tres veces diputado, además de exembajador de Chile en España y en Ecuador.

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El ministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, trasladó sus condolencias a la familia y dijo que el Gobierno del ultradarechista José Antonio Kast "reconocerá de manera póstuma sus servicios a la patria”.

Los restos de Krauss serán trasladados hasta la antigua sede del Congreso Nacional, en Santiago, y serán velados durante el sábado.

"Ha fallecido don Enrique Krauss, un histórico que asumió cargos de alta responsabilidad en momentos complejísimos de nuestra historia. Siempre puso a Chile por delante y como político cultivó la austeridad, virtud escasa en estos tiempos y de la que todos debiéramos aprender", indicó en su cuenta de X el expresidente progresista Gabriel Boric (2022-2026).

La transición chilena fue un proceso complejo y excepcional en la región, que arrancó en 1988 cuando el general Augusto Pinochet (1973-1990) perdió el referéndum que él mismo convocó sobre su continuidad y se vio obligado a dejar el poder.

La dictadura dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada.

En los últimos años, ha habido decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, quien sin embargo murió en 2006 a los 91 años sin ser condenado por su responsabilidad en los crímenes.