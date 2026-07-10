Niza se prepara para rememorar el décimo aniversario del atentado del 14 de julio

Los actos conmemorativos comenzarán el domingo con una marcha solemne por el Paseo de los Ingleses, mientras que el lunes, día 13, se celebrará una ceremonia interreligiosa con la participación de supervivientes y familiares.

Pero el grueso de los actos se concentrará el martes, día de la Fiesta Nacional francesa y cuando se cumple el décimo aniversario del atentado. Ese día, el presidente francés, Emmanuel Macron, encabezará la ceremonia oficial de homenaje, que estará seguida por un concierto y un espectáculo de drones.

El momento culminante llegará a las 22:34, la hora exacta en la que comenzó el atentado, cuando 86 haces de luz iluminarán el paseo marítimo, uno por cada una de las personas fallecidas aquella noche.

La fecha tendrá además una circunstancia excepcional: el mismo 14 de julio, Francia vivirá otro gran momento de emoción colectiva con la semifinal del Mundial de fútbol, en la que la selección francesa se enfrentará a España o Bélgica.

El 14 de julio de 2016, miles de personas disfrutaban de los fuegos artificiales de la Fiesta Nacional cuando un camión de gran tonelaje irrumpió en el paseo marítimo de Niza, conocido como el Paseo de los Ingleses. El vehículo recorrió cerca de dos kilómetros arrollando indiscriminadamente a la multitud.

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Entre los fallecidos había quince menores y decenas de familias que asistían a una de las celebraciones más populares del país.

El atentado se produjo apenas ocho meses después de los ataques del 13 de noviembre de 2015 en París y confirmó que Francia seguía siendo objetivo del terrorismo yihadista.

Su impacto fue enorme, tanto por la violencia de las imágenes como por el lugar y el momento elegidos.

El aniversario llega después de una década marcada no solo por el duelo, sino también por un largo recorrido judicial.

Muchos supervivientes arrastran lesiones físicas o psicológicas y numerosos familiares continúan reconstruyendo unas vidas que quedaron rotas aquella noche.

El autor del atentado, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, murió abatido por la policía durante el ataque, por lo que nunca llegó a ser juzgado.

El juicio celebrado entre 2022 y 2023 se centró en ocho personas acusadas de haber ayudado al atacante o de haber mantenido vínculos con él.

Para muchas víctimas, aquellas audiencias supusieron un doloroso ejercicio de memoria, pero también la oportunidad de reconstruir cómo se preparó el atentado y de escuchar un reconocimiento judicial de lo ocurrido.

En paralelo, otra causa examinó la respuesta de los servicios de emergencia. El procedimiento volvió a poner sobre la mesa preguntas que las víctimas llevan años formulando sobre los posibles fallos de prevención y coordinación en el dispositivo de seguridad desplegado aquella noche, y sobre la respuesta al atentado y las decisiones que se adoptaron después.

Las asociaciones de víctimas han desempeñado un papel central durante toda esta década, tanto en el acompañamiento a los afectados como en la defensa de sus derechos y en la preservación de la memoria del atentado.