ONG informa sobre la excarcelación de dos personas detenidas en 2022 en Venezuela

A través de X, el CLIPP indicó que Vera y Cariel han sido un "rostro constante en la lucha por la liberación de los presos políticos" y, añadió, "fueron víctimas de un proceso arbitrario y carente de pruebas".

"Esperaron durante largos años una justicia que tardó en llegar, pero hoy, por fin, podrán reencontrarse con sus familiares", subrayó la organización.

La ONG Foro Penal dijo a EFE que ambos estaban imputados por terrorismo, asociación para delinquir y resistencia a la autoridad.

El pasado lunes, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, denunció que se detuvo el "proceso de excarcelaciones y liberaciones que fue anunciado varias veces antes de la tragedia", en referencia al doble terremoto del pasado 24 de junio.

Foro Penal contabiliza 372 presos políticos, de los cuales 347 son hombres y 25 mujeres.

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El Gobierno niega que en Venezuela haya detenidos por estos motivos y asegura que son personas que están tras las rejas por haber cometido delitos, un afirmación que rechazan varias ONG y partidos opositores.