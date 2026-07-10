Países Bajos contempla que aerolíneas multen y compartan listas de pasajeros conflictivos

El ministro neerlandés de Infraestructura, Vincent Karremans, propuso estas medidas en una carta enviada este viernes al Parlamento, en la que advierte del aumento de los incidentes protagonizados por pasajeros conflictivos tanto en Países Bajos como a nivel internacional.

Según el ministro, en territorio neerlandés se registran actualmente entre dos y tres incidentes al día, mientras que las estadísticas muestran un fuerte incremento en los últimos años.

En KLM, la principal aerolínea neerlandesa, el número de pasajeros conflictivos aumentó un 52 % entre 2022 y 2024, mientras que en Transavia el incremento alcanzó el 168 %.

Además, los procedimientos penales relacionados con estos casos crecieron alrededor de un 110% en ese mismo periodo.

El Gobierno considera "inaceptable" esta evolución, que atribuye en gran parte al consumo excesivo de alcohol y que incluye desde el incumplimiento de instrucciones de la tripulación hasta amenazas, intimidaciones y agresiones físicas contra trabajadores y pasajeros.

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Como parte de una hoja de ruta para los próximos dos años, se estudiará si las compañías pueden imponer multas por la vía civil, además de las posibles consecuencias penales, para aumentar el efecto disuasorio frente a este tipo de conductas.

Otra de las principales iniciativas consiste en ampliar el intercambio entre aerolíneas de listas que incluyan a viajeros sancionados con una prohibición temporal de volar por haber protagonizado incidentes graves.

KLM y Transavia ya comparten esa información dentro del mismo grupo empresarial, pero el Gobierno neerlandés quiere extender este sistema al resto de la Unión Europea.

Para ello, tendrá que colaborar con la Comisión Europea, la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) y varios Estados miembros para estudiar un mecanismo que permita el intercambio de información respetando la normativa europea de protección de datos.

Karremans explicó que defendió esta propuesta durante el último Consejo de Transportes de la Unión Europea, y aseguró que recibió el respaldo de Hungría, Estonia, Polonia, Francia, Bélgica y Rumanía.

Además, solicitará formalmente a la Comisión que confirme por escrito que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no impide compartir estas listas.

El plan también prevé revisar la política sobre el consumo de alcohol en aeropuertos y aviones, reforzar la formación del personal en técnicas de desescalada de conflictos, mejorar la información dirigida a pasajeros sobre normas de comportamiento y facilitar la presentación de denuncias con nuevos procedimientos digitales impulsados por la Gendarmería y la Fiscalía.

Países Bajos confía en que estas medidas permitan invertir la tendencia de los últimos años y que, a partir de 2027, comience a reducirse el número de incidentes con pasajeros conflictivos.