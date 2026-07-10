Parlamento alemán aprueba reforma de sanidad pública con recortes y medidas de ahorro

Entre las medidas que incluye la ley, aprobada tanto por la Cámara Baja como por la Alta, figura el encarecimiento del copago para medicamentos prescritos, la supresión de la cobertura gratuita para familiares, salvo excepciones como niños menores de doce años o con discapacidad, personas en edad de jubilación o dependientes, y la suspensión de la cobertura para prestaciones homeopáticas.

Las prótesis dentales pasarán a reembolsarse sólo a la mitad, los chequeos preventivos para detectar el cáncer de piel se mantendrán únicamente para la población considerada "de riesgo" y en determinadas intervenciones quirúrgicas será obligatoria una segunda opinión.

Además, el límite máximo de cotización, hasta ahora establecido en ingresos brutos mensuales de 5.812,50 euros, aumentará en 300 euros con la reforma.

Así, se limitarán las partidas con que se financia a los médicos adscritos a la red de la sanidad pública, que, por ejemplo, recibirán menos dinero por determinados tratamientos, y las farmacias deberán ofrecer en medicamentos con receta el preparado de menor coste.

En el debate que precedió a la votación en el Bundestag, donde la ley pasó con 218 votos a favor y 284 en contra, la ministra de Sanidad, Nina Warken, defendió la reforma con el objetivo de estabilizar las cuotas del seguro médico público ante una situación financiera "dramática" que "ya no admite más aplazamientos".

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La ministra habló de un "cambio de paradigma en el sistema sanitario" y una ley que son necesarios.

"En pocas palabras: en el futuro queremos arreglárnoslas con el dinero del que disponemos y pagar sólo por lo que realmente es útil", afirmó.

Además, defendió, sigue vigente el principio de que todos los implicados hacen su contribución, ya que "todos se benefician a largo plazo de una financiación sostenible".

Esta reforma de la sanidad pública sienta las bases para las reformas estructurales que el Gobierno alemán ya ha puesto en marcha y permite crear las condiciones necesarias para "una asistencia sanitaria de alta calidad, fiable y asequible" tanto ahora como en el futuro, señaló.