Petróleo de Texas baja a 71 dólares tras anunciar Trump que EEUU e Irán seguirán hablando

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, restaron 0,67 dólares respecto al cierre anterior.

Trump anunció este viernes que Washington mantendrá negociaciones con Teherán para poner fin al conflicto, aunque insistió en que el alto el fuego acordado el mes pasado ya terminó.

"La República Islámica nos pidió continuar las 'conversaciones'. Aceptamos hacerlo, pero EE.UU. les declaró, en términos no inciertos, que el alto el fuego está ACABADO", escribió el mandatario en Truth Social.

También afirmó que ha dado instrucciones al Pentágono para bombardear Irán a "niveles nunca antes vistos" en caso de que sea asesinado como resultado de un complot de la República Islámica.

Irán insistía hoy en mantener el control del estrecho de Ormuz, a pesar de los ataques de los dos últimos días de Estados Unidos, lo que ha sumergido de nuevo al mercado en la incertidumbre sobre el suministro.

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En el conjunto de la semana, el barril de Texas se revaloriza un 4 %, principalmente por la reanudación de hostilidades.

En paralelo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) constató hoy que el tránsito de crudo y derivados del petróleo por Ormuz se disparó en junio gracias al alto el fuego EE.UU.-Irán, y puntualizó que la nueva escalada ensombrece las buenas perspectivas de oferta ligadas a un acuerdo de paz.

"La reanudación de los enfrentamientos armados en el golfo (Pérsico) esta semana pone de relieve los riesgos de no alcanzar un acuerdo de paz duradero, algo imprescindible para la normalización de los mercados petroleros", subrayó el organismo.