Policía de Ecuador incauta cocaína oculta en maletas con destino a República Dominicana

La Policía señaló que el alijo decomisado tenía un valor aproximado de 7.644 dólares en Ecuador y de 100.800 dólares en el mercado de destino y fue detectada durante un operativo de control antinarcóticos en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.

Las autoridades no han precisado la cantidad de droga incautada ni informaron sobre personas detenidas con relación al caso.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína; con puertos en sus costas, como el de Guayaquil; y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.