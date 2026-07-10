Rescatan a 95 personas a bordo de un cayuco cerca de una de las islas Canarias

Tras avistar la embarcación en aguas del archipiélago de las Canarias, en el océano Atlántico, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Tenerife -otra isla del archipiélago- movilizó a la embarcación.

Ninguna de las 95 personas que viajaban a bordo de la embarcación, que eran de origen subsahariano y entre ellas se encontraban una mujer y un menor, necesitó ser trasladada al hospital.

A su llegada a la isla fueron atendidos en el puerto por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), el servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.

Según el relato de los migrantes, habrían realizado una travesía de siete días desde Mbour (Senegal) y a bordo de la embarcación viajaban personas de ese país, Gambia, Guinea-Conakry y Guinea-Bisau.

Los ocupantes de este cayuco serán trasladados en las próximas horas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés de Valverde, donde serán atendidos por miembros de una ONG y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otras instalaciones fuera de la isla.

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En el primer semestre de este año, la ruta de Canarias sumó 3.175 casos de migrantes llegados de manera irregular desde el continente africano.