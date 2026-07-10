Rusia admite contactos con Turquía sobre la supuesta venta de sistemas S-400 a tercer país

"Este es un tema extremadamente sensible. Nosotros ya hemos mantenido contactos con la parte turca sobre este asunto y los contactos al respecto continuarán", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Peskov respondió así a la pregunta sobre si las autoridades turcas se habían dirigido a Moscú para solicitar su visto bueno a la operación.
Según la prensa turca, Turquía ya habría completado la venta a un país del Golfo Pérsico -algunos medios hablan de Emiratos Árabes Unidos-, aunque ni las autoridades rusas ni turcas lo han confirmado.
Moscú vendió en 2019 cuatro sistemas S-400 a Ankara por 2.500 millones de dólares, tras lo que EE. UU. excluyó al año siguiente a Turquía del programa de compra y fabricación de cazas F-35.
Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que está considerando vender F-35 a Turquía, según dijo en Ankara durante una reunión con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.
"Tenemos una muy buena relación. ¿Por qué no haríamos eso? Tenemos una mejor relación con Turquía, y Turquía ha sido, en muchos aspectos, mucho más leal que otros países de los que esperábamos lealtad. Así que es algo que sin duda estamos considerando. Es un gran avión; es el mejor, actualmente el mejor avión con diferencia. Y ciertamente es algo que volveremos a considerar", afirmó.
Erdogan, por su parte, aseguró que Turquía ya ha recibido "un compromiso" respecto a los aviones y que Trump le dio su palabra.
"Durante nuestras conversaciones en esta cumbre, valoraremos positivamente el compromiso que hemos recibido de él con respecto a los F-35 de cara al futuro. El señor Trump siempre ha cumplido su palabra en este asunto. Creo que también se adoptará una decisión favorable sobre la cuestión de los F-35", dijo Erdogan.
Israel ha expresado su rechazo a la posible venta de F-35 a Turquía, al considerar que eso alteraría el equilibrio militar en Oriente Medio y pondría en riesgo su superioridad aérea.