Rusia denuncia ante la OIEA la peligrosa situación de la planta nuclear ocupada en Ucrania

Tras una reunión en el enclave ruso de Kaliningrado entre el director de la OIEA, Rafael Grossi, y el jefe de la empresa estatal rusa de energía atómica Rosatom, Alexéi Lijachov, la parte rusa comunicó que denunció los constantes ataques ucranianos a la planta, la mayor de toda Europa, y su escasas reservas del gasóleo que le permite funcionar de forma autónoma.

"Actualmente, las reservas de gasóleo representan aproximadamente el 50 % de su capacidad, lo que permite la operación autónoma durante unos 11 días", afirmó Lijachov, citado por TASS.

Por ello, la parte rusa considera "necesario llenar todos los depósitos al máximo y aumentar la reserva en caso de que la planta deba operar de forma autónoma", tal y como se ha visto obligada en 21 ocasiones debido a ataques ucranianos.

Al mismo tiempo, las autoridades energéticas rusas denunciaron los constantes ataques ucranianos contra la planta nuclear, así como a la ciudad en la que se encuentra, Energodar, tomada por las tropas rusas en 2022.

"Quisiera destacar que, según las estimaciones más conservadoras, la planta ha sufrido más de 460 ataques con drones y más de 16 ataques de artillería" desde mediados de marzo, señaló Lijachov.

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El director de Rosatom cifra así en seis los fallecidos y 43 heridos a causa de los ataques ucranianos, "entre los cuales se encuentran empleados de la central".

Por su parte, Grossi calificó las consultas como "productivas", aunque "intensas".

"El mensaje que quiero transmitir, que es muy claro e importante, es el mismo que se está debatiendo en el Consejo de Seguridad de la ONU y en la junta de dirección del OIEA: cualquier ataque contra una central nuclear es inaceptable", expresó Grossi.