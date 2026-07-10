Salva Kiir llama a la unidad en Sudán del Sur ante las primeras elecciones de su historia

En un discurso a la nación publicado la madrugada de este viernes en conmemoración por los 15 años de independencia de Sudán del Sur, Kiir dijo que "la solución" a los problemas que afronta actualmente la nación "pasa por permanecer unidos".

"El espíritu de solidaridad, reconciliación y unidad permitirá que nuestro país salga de esta situación más fuerte que nunca", señaló.

En su breve alocución, el líder sursudanés afirmó que en estos momentos el país se prepara para celebrar las primeras elecciones desde la independencia, un proceso que constituye "un hito en la aplicación del Acuerdo de Paz Revitalizado (de 2018) y en la culminación del período de transición".

Por ello, hizo un llamamiento a "todas las fuerzas políticas y a la sociedad civil para que fomenten una amplia participación en el próximo proceso de inscripción de votantes", aún sin fecha.

Sudán del Sur marcó este pasado jueves sus 15 años de independencia, marcado por un ataque armado contra una comisaría en un estado del país que provocó la muerte de al menos 25 personas, según dijeron a EFE fuentes locales.

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En el último año, el país ha entrado en una nueva fase de deterioro marcada por el recrudecimiento del conflicto entre el Gobierno del presidente Kiir y sectores armados de la oposición vinculados al exvicepresidente Riek Machar.

La escalada se intensificó desde marzo de 2025, en un contexto de retrasos en la aplicación del acuerdo de paz de 2018, destituciones de figuras ligadas a Machar y posteriores detenciones en su entorno.

La oposición interpreta la celebración de las elecciones, previstas para finales de año, como un intento de exclusión en medio del procesamiento de Machar.

En cuanto al impacto civil del conflicto (sobre todo, intercomunitario) en el país africano, la ONU denunció que entre enero y septiembre de 2025 fueron asesinados al menos 1.854 civiles, con un aumento del 59 % de víctimas respecto al mismo periodo del año anterior.

Ya en 2026, Naciones Unidas registró 767 civiles asesinados entre enero y marzo, un 89 % más que en el trimestre anterior.