SK Hynix cierra su primer día en Wall Street con una subida del 13,08 %

Las acciones de la segunda empresa más valiosa de Corea del Sur subieron hasta los 168,49 dólares al cierre de la sesión, después de haber marcado un máximo de 177 dólares y un mínimo de 166 durante la jornada.

La compañía arrancó sus operaciones en Estados Unidos con un precio de colocación de 149 dólares por ADR y un primer precio de negociación de 170 dólares, un avance cercano al 14 % respecto al valor fijado para la operación.

La operación está valorada en 26.500 millones de dólares, fondos que la compañía prevé destinar a ampliar su capacidad de producción, invertir en nuevas fábricas y adquirir equipos para responder a la creciente demanda de semiconductores.

Su debut bursátil en Estados Unidos fue la mayor operación de una empresa extranjera en este mercado al superar a la china Alibaba, que en 2014 recaudó unos 25.000 millones de dólares.

El presidente del grupo SK, Chey Tae-won, aseguró hoy que la demanda de chips de memoria vinculados a la IA es "enorme" y que los clientes de la compañía siguen reclamando "una mayor producción" pese a los planes de expansión ya anunciados.

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"Cuando hablamos con nuestros clientes y socios, todos esperan más chips", afirmó Chey en una entrevista con CNBC, en la que agregó que incluso después de anunciar que SK Hynix duplicará su capacidad en los próximos cinco años, sus clientes consideran que esa ampliación "no es suficiente".

El gigante surcoreano es la decimosexta empresa por capitalización bursátil, al alcanzar los 1,03 billones de dólares, gracias al diseño y la fabricación de semiconductores y chips de memoria como los que utiliza Nvidia, la empresa con mayor valor del mundo.

De hecho, SK Hynix es el principal proveedor de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM, por sus siglas en inglés), una tecnología que permite procesar grandes cantidades de datos a mayor velocidad mediante el apilamiento de múltiples capas de memoria.

Su llegada al mercado bursátil estadounidense se da un mes después del debut en bolsa de SpaceX. La firma aeroespacial y de IA de Elon Musk logró captar alrededor de 75.000 millones de dólares con esa operación, con lo que ya se consolidó como la mayor salida a bolsa de la historia para una empresa estadounidense.

Por su parte, el fabricante surcoreano cuenta entre sus clientes con algunos de los mayores grupos tecnológicos del mundo, como Nvidia y Apple, y se ha beneficiado del fuerte incremento del gasto en infraestructura digital necesario para desarrollar modelos de IA generativa.

"Los agentes de IA y los robots con inteligencia artificial necesitan muchos chips de memoria", dijo a CNBC el presidente de grupo al defender que el crecimiento actual del sector podría marcar un cambio estructural para la industria.

SK Hynix invertirá 4.000 millones de dólares en una planta de empaquetado avanzado de chips en el estado de Indiana, aunque la mayor parte de su expansión continuará en Corea del Sur, incluida la construcción de un gran complejo de fabricación de chips en Yongin, con una inversión prevista de unos 390.000 millones de dólares.