Steinmeier se muda y deja por reformas la histórica residencia del presidente alemán

El Palacio de Bellevue ha sido desde 1994 la residencia oficial de media docena de jefes de Estado, incluido Steinmeier, quien se mudó en una jornada soleada desde el complejo arquitectónico levantado a finales del siglo XVIII hasta un colorido edificio situado a orillas del río Spree, donde se izó la bandera alemana a primera hora.

La nueva residencia de Steinmeier, unas instalaciones con 9.900 metros cuadrados útiles situadas en un edificio terminado en junio, se encuentran también en pleno corazón de la capital alemana, no lejos de la Cancillería Federal. Su construcción comenzó en 2023 y costó 205 millones de euros.

Los cerca de 220 trabajadores de la oficina presidencial alemana también se mudan junto a Steinmeier a dichas instalaciones.

Tras unos 30 años de "uso intensivo", según indicó la oficina presidencial, las obras en el complejo del Palacio de Bellevue costarán unos 601 millones de euros y se realizarán "en estrecha colaboración con las autoridades responsables de la protección del patrimonio histórico", añadió.

Las nuevas obras en el Palacio de Bellevue, construido por encargo del hermano menor de Federico II, Fernando de Prusia, y concluido en 1785, durarán casi una década.

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"Debido a la complejidad del proyecto en su conjunto, así como a las exhaustivas inspecciones de la estructura del edificio", se estima que el plazo total hasta la finalización de las obras será de unos ocho años, explicó la oficina de la Presidencia de Alemania.

Ello implica que Steinmeier no volverá al Palacio de Bellevue como jefe de Estado, pues al actual presidente alemán le quedan ocho meses en el cargo, pues su segundo mandato terminará el 18 de marzo de 2027.

Entre las reconocidas "deficiencias" a subsanar que veían las autoridades alemanadas en Bellevue figuran las relativas a la seguridad, el sistema contra incendios, la eficiencia energética y la accesibilidad.

En sus 241 años de historia, el Palacio de Bellevue ya conoce las grandes reformas y los responsables de turismo en Berlín reconocen que las instalaciones tienen "una historia movida".

"Comenzó siendo un palacio de recreo para el príncipe, en la Primera Guerra Mundial se utilizó como base del alto mando militar y más tarde incluso se dividió en habitaciones para alquilar", según el portal oficial de turismo de Berlín.

La actual mudanza, concluida hoy, comenzó hace días y hace justo una semana llegaron al nuevo edificio del jefe de Estado alemán las 5.000 botellas de vino que atesoraba la bodega de Bellevue, además de la logística de la cocina del chef del presidente desde 2000, Jan-Göran Barth, informó el diario berlinés 'Der Tagesspiegel'.