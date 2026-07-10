Sube a 17 el número de muertos por bombardeos de EE.UU. contra Irán

La cifra difundida por el portavoz del Ministerio de Salud, Hosein Kermanpour, eleva el balance previo de 14 muertos y 78 heridos que la misma fuente había entregado un día antes.

"Hasta hoy se han realizado 14 cirugías, 102 personas han sido dadas de alta tras el tratamiento y, con gran tristeza, 17 compatriotas fallecieron, de los cuales una es una mujer.", escribió Kermanpour en su cuenta de X.

El funcionario, jefe del Centro de Relaciones Públicas e Información del Ministerio de Salud y Educación Médica de Irán, no detalló si la cifra actualizada de fallecidos incluye a los militares reportados por separado en un balance anterior de fuentes de seguridad iraníes.

Los ataques estadounidenses se produjeron pese al alto el fuego vigente desde el 17 de junio. El Comando Central de EE.UU. (Centcom) informó que bombardeó cerca de 90 objetivos militares iraníes, entre sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles e infraestructura naval.

En paralelo, el representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, exigió este viernes al organismo que detenga la ofensiva estadounidense y advirtió de que Teherán podría dejar de cumplir el memorando de entendimiento de junio si Washington continúa violando sus obligaciones.

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"Deben adoptar medidas eficaces y decisivas para detener el acto ilegal de agresión de EE.UU.", declaró Iravani a las puertas del Consejo de Seguridad, donde también reclamó que la responsabilidad sobre el estrecho de Ormuz recae "exclusivamente" en Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminada la tregua tras los ataques iraníes contra los buques y rechazó nuevas negociaciones, aunque este viernes matizó que Washington mantendrá conversaciones con Teherán para poner fin al conflicto, aunque sin un nuevo alto el fuego vigente.