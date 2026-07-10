Sudán del Sur busca cambios en mapa electoral para facilitar comicios en zonas disputadas

Las propuestas, presentadas al presidente sursudanés, Salva Kiir, por el presidente de la NEC, Abednego Akok Kacuol, pretenden establecer mecanismos electorales provisionales para zonas políticamente sensibles donde las disputas administrativas y territoriales aún no resueltas podrían complicar los preparativos de los comicios.

"Estos asuntos requieren decisiones políticas urgentes antes de la celebración de las elecciones. La única vía para avanzar es ofrecer a cada una de estas zonas una solución que responda de la mejor manera posible a sus respectivos intereses políticos", declaró Akok este viernes a la prensa.

Según la NEC, los ajustes propuestos afectan a las zonas en disputa de Abyei, Twic, Ruweng, Mayom y Kafia Kingi, todas ellas escenario desde hace años de desafíos administrativos y políticos que podrían repercutir en la delimitación de las circunscripciones y en el registro de votantes.

Akok subrayó que estas recomendaciones son medidas administrativas temporales destinadas exclusivamente a facilitar la celebración de las elecciones, y que no deben interpretarse como modificaciones permanentes de los límites administrativos o territoriales.

Las nuevas propuestas se suman a decisiones anteriores de la comisión electoral de basar, en gran medida, las elecciones en las circunscripciones de 2010, dado que Sudán del Sur aún no ha realizado un censo nacional de población, un requisito indispensable para una revisión integral del mapa electoral.

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El presidente de la NEC también informó a Kiir sobre los avances en la aplicación del calendario electoral y aseguró que la comisión logró resolver los asuntos pendientes relacionados con las fechas del proceso.

"También abordamos el calendario electoral y me complace anunciar que hemos alcanzado una buena solución, que se dará a conocer al público en los próximos dos o tres días", afirmó.

Las elecciones de diciembre de 2026, en caso de celebrarse, serán las primeras elecciones generales de Sudán del Sur desde su independencia en 2011, tras sucesivos aplazamientos del periodo de transición previsto en el Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en Sudán del Sur, firmado en 2018.

Las propuestas de la comisión llegan en medio del debate sobre la hoja de ruta electoral del país.

A principios de esta semana, la comunidad diplomática del país, encabezada por Estados Unidos, reiteró que el acuerdo de paz revitalizado sigue siendo la piedra angular de la transición sursudanesa y advirtió que cualquier modificación debe contar con el consenso de todas las partes firmantes, incluido el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO), liderado por el detenido primer vicepresidente Riek Machar.