Todas las hipótesis abiertas en atentado contra oligarca ucraniano y su familia en Mónaco

Thibault explicó que los investigadores todavía no han determinado ni el origen del explosivo ni el móvil del atentado, cometido frente al domicilio del oligarca, nacionalizado chipriota desde 2017.

"Todas las pistas siguen sobre la mesa y están siendo investigadas. No privilegiamos ninguna por el momento", declaró Thibault en una comparecencia ante la prensa desde el Principado y emitida en directo por la televisión francesa BMFTV.

El fiscal indicó que los investigadores continúan a la espera de los resultados de los análisis sobre el explosivo utilizado, que consideran fundamentales para determinar su procedencia, y reconoció que aún no se ha identificado el motivo del ataque.

La investigación judicial, abierta el 2 de julio por tentativa de asesinato, colocación de un artefacto explosivo en la vía pública y asociación para delinquir con fines criminales, está dirigida por dos jueces de instrucción.

Thibault destacó asimismo la cooperación internacional en el caso. Según indicó, las autoridades francesas han desplegado importantes recursos para apoyar las pesquisas, mientras que la colaboración de Alemania permitió identificar rápidamente al principal sospechoso.

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Además, este viernes mantuvo una videoconferencia con el fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, para coordinar el intercambio de información y pruebas mediante solicitudes de asistencia judicial internacional.

El fiscal confirmó también que los jueces de instrucción emitieron el jueves por la noche una orden internacional de detención contra el principal sospechoso, formalizada el viernes por la mañana.

En cuanto al estado de las víctimas, Thibault señaló que las tres personas heridas presentan una ligera mejoría, aunque la situación de la mujer continúa siendo crítica. "Está un poco mejor, pero su pronóstico vital sigue comprometido", afirmó.

Según informaciones publicadas por el diario Mónaco Matin, la mujer habría sufrido la amputación de ambas piernas como consecuencia de las heridas provocadas por la explosión.

Vadim Ermolaev, considerado por los investigadores como el posible objetivo del atentado, continúa hospitalizado y todavía no puede ser interrogado, aunque su estado evoluciona favorablemente.

Su hijo de 13 años también permanece ingresado, pero ya ha podido prestar declaración ante los investigadores y presenta la evolución más favorable de los tres heridos.

La investigación continúa analizando posibles móviles relacionados con la actividad profesional, política o privada del empresario.