Todo al rojo en una noche romántica y de euforia con Bruno Mars en Madrid

Con un Riyadh Air Metropolitano prácticamente lleno y veinte minutos de retraso, el espectáculo comenzó con el escenario apagado y unos segundos de su éxito 'Nothing on You'.

Entre el público muchas camisetas y banderas de la selección española y también muchos asistentes con el icónico pijama rojo de la portada del disco '24k Music' y flores rojas en el pelo.

Mars, de origen puertorriqueño, salió al escenario vestido con un traje negro con bordados rojos, camisa roja y una bandana del mismo color en la cabeza, y empezó el concierto con la balada 'Risk It All' de su cuarto álbum de estudio, 'The Romantic', el primero en solitario en diez años.

Las trompetas y los ritmos latinos de su 'Cha Cha Cha' fueron la primera invitación al baile que acabó siguiendo todo el estadio; Mars se puso a tocar unos bongos y mandó besos al público mientras sonaba el estribillo en español.

Con 'On My Soul' aceleró la apuesta sentimental el ganador de 16 premios Grammy a lo largo de su carrera y capaz de fusionar soul, funky, rock, gospel, r&b y salsa, como demostró esta noche.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Repasó después éxitos de discos anteriores, como '24K Magic' y 'Treasure', para dedicar luego "a todas las mujeres bonitas de Madrid" el tema 'God Was Showing Off' y grabando a algunos fans, cuyas imágenes se proyectaron en el escenario.

Llegó el turno de 'I Just Might', el sencillo con el que dio a conocer su nuevo álbum, que trajo de vuelta al Bruno más romántico y baladista.

El artista acentuó esa vena más melódica para cantar 'Why You Wanna Fight?', con una nube de tormenta sobre su cabeza y bajo una lluvia imaginaria, mientras el estadio entero celebraba en paralelo el primer gol de España en su partido contra Bélgica de cuartos de final del Mundial.

Entró en escena luego un descapotable rojo sobre el que se sentó para interpretar un mix de temas de estilo más soul como 'Oh Girl / Let´s Get It On / Please Me'.

Después se subió al capó del coche para ofrecer al público 'That´s What I Like', Grammy a canción del año, mientras había fuegos artificiales detrás.

Con 'Something Serious' tomaron más protagonismo las guitarras y realizó un repaso de los temas de su anterior álbum, 'An Evening With Silk Sonic', el trabajo a dúo con el estadounidense Anderson Paak, con el que cosechó premios aunque sin alcanzar los niveles de popularidad de éxitos anteriores.

Paak se unió a Mars para cantar a dúo 'Leave the Door Open', momento que aprovechó para hacer un guiño a la cultura gastronómica española mostrando una pata de jamón ibérico.

El público, sorprendido, entre risas y aplausos, vio cómo el propio Bruno cortaba y degustaba un trozo de este típico producto español.

Con un tercer cambio de vestuario -camisa blanca y chaleco negro-, el artista dedicó la última parte del concierto a los éxitos más reconocibles de sus dos primeros discos, 'Doo-Wops & Hooligans' y 'Unorthodox Jukebox', además de a 'Die With a Smile', su súperventas con Lady Gaga.

Se sentó al piano, con una luna detrás y luego un corazón roto, para interpretar un 'medley' de 'It Will Rain', 'Talking to the Moon', 'Grenade' y 'When I Was Your Man', las más coreadas de un concierto que volverá a repetir este sábado en Madrid, donde no actuaba desde 2018 y que será su única parada en España.

Convirtió el estadio en una fiesta con 'Locked Out of Heaven', que siguió con 'Just the Way You Are' y finalizó con 'Uptown Funk', que coincidió con el segundo y definitivo gol de España, lo que llevó al público al delirio.

El cantante cerró el show con 'Dance With Me', invitando a bailar por última vez a un público que salió eufórico del recinto coreando "España, España".

La gira 'The Romantic Tour' empezó el 10 de abril en Las Vegas (EEUU) y terminará en Ciudad de México en diciembre.