Tres detenidos en Perú por explotación de material sexual infantil, tras alerta de España

Las detenciones se realizaron en sendos allanamientos realizados en los inmuebles de los implicados, identificados como Víctor Cuba, Arom León y Jorge Hilares, en los distritos de Ventanilla, en la provincia del Callao, Pachacámac, en Lima, y en la ciudad de Chimbote, en la vecina región de Áncash.

En esos lugares, la Policía Nacional incautó diversos dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias especializadas.

El caso partió de la información remitida por las autoridades de España, después de que la Policía de ese país detectó a un ciudadano que presuntamente compartía material de abuso sexual infantil mediante la aplicación de mensajería Telegram con diversos usuarios, entre los que se encontraban los detenidos.

El material criminal fue enviado a las autoridades peruanas a través del Centro Especializado de Cibercrimen de Ameripol (AC3), lo que permitió las diligencias fiscales y policiales para identificar y ubicar a los presuntos implicados, señaló la Fiscalía.

Según la investigación fiscal, los detenidos serían presuntos integrantes de una red de usuarios que almacenaba y compartía imágenes y videos con contenido de abuso sexual infantil mediante plataformas digitales y servicios de mensajería instantánea.

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En el operativo participó la Policía Nacional del Perú, a través de la División de Ciberprotección Infantil, la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor), además de contar con el acompañamiento de la organización Our Rescue.