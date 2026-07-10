Trump despide a miembros de junta electoral independiente previo a comicios legislativos

La destitución de Thomas Hicks y Benjamin Hovland de la Comisión de Asistencia Electoral (EAC, en inglés) se produjo después de que el Supremo dictaminara que el mandatario puede cesar a miembros de agencias federales independientes tras el despido de la funcionaria de la Comisión Federal de Comercio, Rebecca Slaughter.

Trump aceptó la renuncia de una tercera funcionaria de la EAC, la republicana Christy McCormick. El republicano Don Palmer ya había renunciado a principios de este año con lo que la decisión de Trump desmantela de manera efectiva el panel de cuatro funcionarios, designados por el presidente y confirmados por el Senado.

"El Presidente, y jefe del Poder Ejecutivo, se reserva el derecho de destituir a personas que no estén totalmente alineadas con la importante tarea de garantizar la seguridad de las elecciones estadounidenses y asegurar que se cuente cada voto legal", insistió la Casa Blanca en un comunicado remitido a EFE.

Según el Gobierno estadounidense, la resolución del caso Slaughter en la Corte Suprema "otorga al Presidente el precedente para hacerlo".

"Desde el principio, la Administración ha estado trabajando con todas las agencias y socios locales para salvaguardar las elecciones contra el fraude y el abuso, e invirtiendo en una sólida infraestructura para respaldar esa misión, especialmente en las elecciones de medio término", concluye el texto.

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La EAC fue creada por la Ley de Ayuda a la Votación de 2002 para certificar los sistemas de votación y desarrollar directrices para las elecciones estatales y locales, entre otras funciones.

Desde que perdió las presidenciales de 2020 frente a su oponente, el demócrata Joe Biden, Trump ha insistido sin base en que los comicios le fueron robados, a pesar de que no hay evidencias de esta denuncia.

El republicano fue acusado de presunta interferencia electoral por la fiscalía de Georgia en un caso que dejó una histórica foto policial, la única hasta ahora de un exmandatario estadounidense, y luego fue desestimado en noviembre de 2025, después del regreso de Trump al poder al ganar la Casa Blanca en 2024.

En las elecciones de medio mandato de noviembre próximo se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, en un Congreso controlado ahora por republicanos, que podrían perder su estrecha mayoría si los demócratas logran recuperar escaños.

De perder esta ventaja, sería más complicado para los legisladores del partido de Trump cumplir la agenda del mandatario.

Este viernes, el presidente reiteró que no firmaría una importante ley de vivienda aprobada recientemente - que igualmente entrará en efecto esta medianoche- debido al estancamiento en el Congreso de la reforma electoral que impulsa para darle un mayor control al Gobierno federal sobre los comicios, regulado por cada estado.