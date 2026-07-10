Ucrania ataca refinería y depósitos de combustible en el sur de Rusia

"En el distrito Séverski (de la región de Krasnodar) se desató un incendio en la refinería Ilyinski. Según informaciones preliminares no hay víctimas", indicó el servicio de prensa del Gobierno local en su canal de Telegram.

Según las autoridades, fragmentos de drones cayeron en el patio de una vivienda y en una empresa de la localidad Séverski.

El canal de Telegram ucraniano Exilenova+ publicó imágenes del incendio en la refinería, grabadas por testigos locales.

La refinería Ilyinski, vinculada a la red de oleoductos de Transneft, es una de las principales empresas de este tipo en el sur de Rusia, y ha sido víctima de ataques ucranianos en ocasiones anteriores.

En la región de Rostov en el Don se incendiaron dos depósitos de combustible a orillas del mar Azov, según el gobernador local, Yuri Slusar.

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"A consecuencia del ataque de drones en Azov se desataron incendios en dos depósitos de hidrocarburos. Según datos previos no hay muertos ni heridos. Los servicios de emergencias trabajan en la extinción del fuego", escribió en MAX, el sistema de mensajería ruso.

Una de las instalaciones afectadas se encuentra en la terminal portuaria de Taganrog, según Slusar.

Además, fragmentos de drones derribados por los sistemas antiaéreos rusos dañaron una vivienda y un edificio administrativo en Taganrog, en el que se desató un incendio.

En la localidad de Kagalchik, en el distrito de Azov también se incendió un edificio administrativo, añadió.

Según el canal de Telegram independiente ruso Astra, en el puerto de Taganrog se incendió el depósito de combustible Kurgannefteprodukt.

El Ministerio de Defensa de rusia informó este viernes del derribo de 376 drones ucranianos de ala fija sobre doce regiones rusas.

Ucrania continúa atacando regularmente la infraestructura petrolera de Rusia, causando una crisis de combustible en el país.