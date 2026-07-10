Una empresa mexicana compra por 5,1 millones de dólares el avión presidencial de Honduras

La subasta del jet ejecutivo Embraer Legacy 600, con capacidad para 20 pasajeros, se celebró en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) en Tegucigalpa, ante la Secretaría de Defensa, la Dirección Nacional de Bienes del Estado, la Procuraduría General de la República y el Tribunal Superior de Cuentas, entre otras autoridades.

Según las autoridades hondureñas, al menos nueve empresas, entre nacionales y extranjeras, retiraron las bases de la oferta.

Pero al final en la subasta solamente participó Thebe Ingeniería, una empresa que presta un servicio de "taxis aéreos nacionales e internacionales", según dijo a EFE su representante, Jonathan González.

Una empresa hondureña de servicios aéreos decidió a última hora retirarse de la subasta de este avión, que cuando fue adquirido tuvo un coste de 14 millones de dólares, según fuentes oficiales.

La expresidenta hondureña Xiomara Castro, quien en su campaña política prometió vender el avión presidencial, no pudo hacerlo, lo que obedeció, según algunos de sus funcionarios, a que hubo irregularidades administrativas durante su adquisición.

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En su momento también trascendió en la prensa hondureña que el avión, fabricado en Brasil, había sido donado por Taiwán.

"Lo que nosotros encontramos fue que había muy poca documentación, encontramos también que el bien no estaba inscrito como un bien del Estado, y entonces procedimos a cumplimentar con esos procesos burocráticos que nos permitirían después proceder a la venta del avión, pero ya está todo finiquitado", dijo a EFE el secretario hondureño de Defensa, Enrique Rodríguez.

Agregó que las nuevas autoridades gubernamentales, que asumieron el pasado 27 de enero, desconocen "los detalles de cómo se adquirió la aeronave y nos preocupamos por la inscripción" para poder subastarlo.

Durante la administración de Xiomara Castro (2022-2026), el hasta hoy avión presidencial de Honduras fue utilizado en varias ocasiones para repatriar migrantes hondureños fallecidos entre México y Estados Unidos.

El Embraer Legacy 600 había sustituido a un viejo West Wind, comprado a mediados del decenio de los 70 del siglo pasado por seis millones de dólares, durante la última etapa de los regímenes militares en el país.