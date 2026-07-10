Wall Street termina la semana en verde, impulsado por las tecnológicas

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa, subió un 0,29 %, hasta 52.637 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 avanzó un 0,42 %, hasta 7.575 unidades.

En el cómputo semanal, el Dow bajó un 0,5 %, el S&P 500 subió un 1,2 % y el Nasdaq avanzó un 1,7 %.

En la jornada de hoy destacó la subida de Meta en un 5,97 %, después de que Bank of America mantuviera su recomendación de compra para la empresa, según el portal especializado CNBC.

Por otro lado, la compañía surcoreana de chips de memoria SK Hynix debutó este viernes en Wall Street con un primer precio de 170 dólares, lo que supone una subida del 12,7 % respecto al precio fijado para sus certificados estadounidenses de depósito (ADR).

La segunda empresa más valiosa de Corea del Sur, que ya cotizaba en ese país, se estrenó en el Nasdaq con un precio de colocación de 149 dólares por ADR, en una operación valorada en 26.500 millones de dólares que busca financiar su expansión en el negocio de semiconductores.

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Al término de la sesión, sus acciones avanzaron un 13 %.

Además, Micron ganó un 4 %, tras anunciar ayer que aumentará su inversión en la fabricación de chips de memoria en Estados Unidos, y Nvidia creció un 4 %.

En declaraciones recogidas por CNBC, Eric Parnell, estratega jefe de mercado de la firma Great Valley Advisor Group, apuntó que "estamos en una fase de auge de la inteligencia artificial (IA) ahora mismo", pero manifestó su temor a que "se produzca una caída" de estas compañías en la segunda mitad del año.

En el plano geopolítico, los inversores han tenido el foco puesto esta semana en los nuevos intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán.

Este jueves, Teherán bombardeó intereses estadounidenses en varios países árabes, como Jordania o Kuwait, después de que Washington anunciara que había completado una ronda de 90 ataques contra la nación persa con la que busca degradar la capacidad de Teherán.

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió a Washington que, "si se repite la agresión", que entre ayer y hoy causó 14 muertos y 78 heridos según las autoridades sanitarias iraníes, habrá "contundentes respuestas" a otras bases estadounidenses en el golfo Pérsico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que Washington mantendrá negociaciones con Teherán para poner fin al conflicto, aunque insistió en que el alto el fuego acordado el mes pasado ya terminó.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó hoy un 0,93 %, hasta 71,41 dólares el barril. En el conjunto de la semana, el barril de Texas se revaloriza un 4 %, principalmente por la reanudación de hostilidades.