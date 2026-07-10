Xi pide más coordinación con Pionyang un mes después de su viaje a Corea del Norte

Xi señaló que su viaje del mes pasado a Pionyang y su encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un, sirvieron para ofrecer "orientación estratégica" al desarrollo de la amistad tradicional entre ambos países, informó la televisión estatal china CCTV.

El mandatario chino afirmó que la amistad "de generación en generación", el "destino compartido" y la "asistencia mutua" han sido siempre rasgos distintivos de las relaciones entre China y Corea del Norte.

Xi aseveró que el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre ambos países, de cuya firma se cumplen 65 años, sentó una "importante base política y legal" para consolidar la amistad "sellada con sangre" entre ambos pueblos.

Xi instó a ambos países a "mantener la compostura" ante lo que describió como una situación internacional "compleja y volátil".

El líder chino también pidió hacer uso de la "memoria roja" común para que los jóvenes recuerden la participación china en la Guerra de Corea, en la que tomaron parte dos millones de soldados chinos apoyando a Corea del Norte frente a Corea del Sur y Estados Unidos.

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Por su parte, Pak transmitió a Xi los saludos de Kim Jong-un y afirmó que la elección de Corea del Norte como primer viaje al exterior del presidente chino este año y la "histórica" reunión entre ambos líderes marcaron un nuevo hito en las relaciones bilaterales, según CCTV.

El primer ministro norcoreano dijo que Kim pidió desarrollar los lazos entre ambos países hasta convertirlos en la "relación estratégica más poderosa" y aseguró que Pionyang apoyará firmemente a China en la defensa de sus "intereses fundamentales".

Pak llegó este viernes a China para una visita oficial de tres días y asistirá a los actos por el 65.º aniversario del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, firmado en 1961 y considerado uno de los pilares formales de la alianza bilateral.

La visita se produce después del viaje de Estado que Xi realizó en junio a Corea del Norte, el primero en siete años, en un contexto marcado por la profundización de los vínculos entre Pionyang y Moscú y por los esfuerzos de Pekín por reafirmar su influencia sobre su vecino.

Durante aquel desplazamiento, Pekín planteó reforzar también los intercambios militares con Pionyang, una formulación que Seúl calificó de inédita en público, mientras que los comunicados chinos y norcoreanos no hicieron referencia a la desnuclearización de Corea del Norte.

China es el principal socio político y económico de Corea del Norte, con una frontera común de más de 1.400 kilómetros y un papel central en sus intercambios comerciales y en el suministro de alimentos y energía, aunque esos vínculos están condicionados por las sanciones internacionales vinculadas al programa nuclear norcoreano.