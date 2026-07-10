Xi y Kim reivindican cooperación "hombro con hombro" y una amistad "irrompible"

Xi señaló que el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, firmado en 1961, sentó una "importante base política y legal" para consolidar la amistad "sellada con sangre" entre ambos pueblos, en referencia a la Guerra de Corea, en la que tomaron parte dos millones de soldados chinos apoyando a Corea del Norte frente a Corea del Sur y Estados Unidos.

El mandatario chino afirmó que, durante los últimos 65 años, ambas partes han seguido el espíritu del tratado, se han apoyado mutuamente y han cooperado "hombro con hombro", recogió la agencia estatal Xinhua.

Xi recordó que en junio realizó una visita de Estado a Corea del Norte, la primera en siete años, durante la cual alcanzó con Kim "importantes consensos".

"Estoy dispuesto a estrechar aún más la comunicación estratégica" con Kim, afirmó Xi.

El líder chino reiteró que, "independientemente de cómo cambie la situación internacional", no variará la posición del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) y del Gobierno chino de conceder alta importancia a la "amistad tradicional" con Corea del Norte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Kim afirmó que el tratado asentó una base legal sólida para el desarrollo permanente de la "amistad de combate" y de la cooperación entre ambos países, forjadas en la lucha por "la independencia antiimperialista, la paz y la causa socialista", según Xinhua.

El líder norcoreano aseguró que la amistad entre Corea del Norte y China ha resistido los cambios históricos y la describió como una relación "irrompible".

Kim agregó que los lazos bilaterales se están elevando a una nueva altura estratégica en un contexto internacional "complejo".

El intercambio de mensajes llega un día después de que Xi recibiera en Pekín al primer ministro norcoreano, Pak Thae-song, quien viajó a China para asistir a los actos conmemorativos del aniversario del tratado.

El nuevo contacto se produce después del viaje de Estado de Xi a Corea del Norte en junio, en un contexto marcado por la profundización de los vínculos entre Pionyang y Moscú y por los esfuerzos de Pekín por reafirmar su influencia sobre su vecino.

Durante aquel desplazamiento, Pekín planteó reforzar también los intercambios militares con Corea del Norte, mientras que los comunicados chinos y norcoreanos no hicieron referencia a la desnuclearización norcoreana.

China es el principal socio político y económico de Corea del Norte, con una frontera común de más de 1.400 kilómetros y un papel central en sus intercambios comerciales y en el suministro de alimentos y energía.