Araqchí acusa a EE.UU. de "violar" el acuerdo con Irán tras nuevas sanciones de Washington

"Irán ha cumplido hasta ahora con su palabra, a diferencia del llamado secretario del Tesoro de Estados Unidos, que está violando el párrafo 9 del memorando de entendimiento (que incluye la no imposición de nuevas sanciones a Teherán)", señaló Araqchí en la red social X.

Las declaraciones del ministro iraní se producen después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, informara el viernes de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a un facilitador financiero iraní "tras la reanudación de los ataques de Irán contra el transporte marítimo internacional en el estrecho de Ormuz".

El Departamento del Tesoro indicó en un comunicado que las medidas afectan al empresario Ali Ansari, a quien acusa de dirigir una red internacional de activos en beneficio de Jameneí, así como de otros altos cargos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Según el Gobierno estadounidense, Ansari fue propietario y director de Ayandeh Bank, entidad que, de acuerdo con Washington, desvió "miles de millones de dólares mediante préstamos" concedidos a empresas vinculadas al propio empresario hasta que las autoridades iraníes ordenaron su disolución en octubre de 2025.

Asimismo, fueron sancionadas las sociedades CDM Trading Limited, con sede en Hong Kong, y Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC, establecida en Emiratos Árabes Unidos, por presuntamente actuar como empresas de cobertura para facilitar operaciones financieras vinculadas a esas casas de cambio.

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Según Araqchí, el "incumplimiento" del acuerdo por parte de EE. UU. "se suma a otras vulneraciones y errores" del país norteamericano.

El ministro concluyó su publicación en X advirtiendo a Washington que "solo puede haber cumplimiento mutuo".

EE. UU. e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, en los últimos días se han producido nuevos ataques cruzados en Oriente Medio.