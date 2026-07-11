Araqchí llega a Mascate para hablar sobre el futuro del estrecho de Ormuz

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo que este viaje "da continuidad a las consultas iniciadas con Omán en los últimos dos meses sobre el estrecho de Ormuz", el cual es uno de los "puntos clave del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra", de acuerdo con IRNA.

Según el portavoz, Irán "asumió claramente la responsabilidad de establecer acuerdos normales, así como de garantizar los servicios marítimos relacionados con el tráfico de buques en Omán, y se ha mostrado muy decidido y firme al respecto".

De acuerdo con el pacto alcanzado, Irán debe "consultar y cooperar con Omán en este sentido" y, hasta la fecha "se han celebrado varias rondas de reuniones técnicas, tanto en Teherán como en Mascate".

Estas reuniones se anunciaron poco después de que el representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, exigiera a la organización que detuviera los ataques de Estados Unidos y amenazase con no cumplir con el acuerdo firmado en junio si Washington no lo hacía.

Además, previamente el presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado que mantendría negociaciones con Irán para poner fin al conflicto y había insistido en que el alto el fuego había acabado, un mensaje que provocó que el jefe de seguridad de Irán, Mohammad Bagher Zolghadr, advirtiera de que cualquier ataque contra las infraestructuras iraníes tendría represalias.

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En este contexto, Irán ha atacado buques mercantes, incluidos de Arabia Saudí y Catar, en Ormuz, donde, de acuerdo con el memorando rubricado, tiene que reactivarse el tráfico marítimo.

Esto ha provocado bombardeos de Estados Unidos contra el territorio de Irán, y este último, a su vez, ha lanzado acciones contra países del golfo Pérsico y Jordania en represalia.

Omán e Irán comparten una posición geográfica decisiva en torno a Ormuz, un paso marítimo estratégico entre ambos países por el que circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial antes del inicio de la guerra el 28 de febrero.

Irán y Omán negocian un protocolo de seguridad en el estrecho para gestionar la navegación tras las restricciones impuestas por la Guardia Revolucionaria iraní.

Ante la escalada de tensiones, Omán implementó hace tres semanas un corredor marítimo temporal sin tasas para facilitar el tránsito en la vía marítima.