China evacúa a 1,7 millones de personas por tifón Bavi, que deja heridos en Taiwán y Japón

Zhejiang elevó este sábado su respuesta de emergencia por tifón al nivel uno, el máximo, ante la aproximación de Bavi a su costa central y meridional.

A las 14:00 hora local (06:00 GMT), el Centro Meteorológico Nacional situó el centro del tifón a unos 290 kilómetros al este de la frontera entre Zhejiang y Fujian, sobre el sureste del mar de China Oriental.

Según la previsión oficial, Bavi avanzará hacia el noroeste a entre 30 y 35 kilómetros por hora y tocará tierra hacia la medianoche o la madrugada del domingo entre Sanmen y Cangnan, en Zhejiang, con vientos de nivel 12 a 13, antes de internarse en el país y debilitarse.

La agencia oficial Xinhua informó de que Zhejiang ha evacuado a 1,71 millones de personas y cerrado 12.154 escuelas y guarderías, 444 lugares turísticos y 78 recintos culturales.

Bavi causó también cancelaciones masivas en aeropuertos del este de China y Taiwán, con actividad prácticamente paralizada en terminales como Wenzhou y Fuzhou, según el portal especializado Feichangzhun.

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El Centro Meteorológico Nacional de China mantiene la alerta naranja por tifón y emitió la primera alerta roja del año por lluvias, con previsión de precipitaciones torrenciales en Zhejiang, Fujian, Taiwán y otras regiones del este y norte del país.

Bavi llega después de una semana de desastres naturales en China, marcada por las lluvias asociadas al tifón Maysak, que dejaron al menos 39 muertos en Guangxi; un deslizamiento en Gansu, con 21 fallecidos, y tormentas y tornados en Hubei, con once muertos.

En Taiwán, el Centro de Respuesta a Desastres, citado por la agencia CNA, informó de que Bavi dejó al menos 87 heridos, ninguno de ellos grave, en su mayoría por caídas de motocicleta, golpes con objetos, cortes o lesiones durante el paso cercano del tifón.

El organismo isleño elevó además a 14.476 el número de evacuados preventivos y contabilizó 1.456 incidencias, principalmente caídas de árboles y daños en infraestructuras básicas.

Las autoridades taiwanesas mantienen 45 alertas rojas por riesgo de flujos de lodo, 28 de ellas en el condado de Hsinchu, en el noroeste, así como tres alertas rojas por riesgo de grandes deslizamientos.

La Agencia Meteorológica Central taiwanesa prevé levantar las alertas marítima y terrestre durante la mañana del domingo, mientras más de 5.400 viajeros permanecen retenidos en islas periféricas bajo control de Taipéi a la espera de la reanudación del transporte.

En Taoyuan, principal puerta de entrada a Taiwán, se cancelaron 552 vuelos y solo quedaba una quincena pendiente de operar este sábado.

En Japón, Bavi cruzó este sábado junto a las islas de Okinawa, la prefectura más meridional del país, donde dejó cinco heridos leves y más de un centenar de vuelos cancelados.

La Agencia Meteorológica de Japón mantenía por la mañana una alerta de nivel 4 por tempestad en algunas zonas del sur y el centro de Okinawa, que requiere la evacuación de las áreas peligrosas por la alta posibilidad de inundaciones.

Durante la mañana se registraron vientos de hasta 140 kilómetros por hora en algunos puntos de la prefectura, y se esperaba que las islas Sakishima acumulasen hasta 250 milímetros de lluvia entre el sábado y el domingo, según la cadena NHK.