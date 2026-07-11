Desarticulan en Ecuador una red de tráfico ilegal de migrantes hacia Estados Unidos

Las personas, entre las que también estaba una exfuncionaria de control migratorio, fueron capturadas en operativos realizados en cuatro provincias del país y, de acuerdo a las investigaciones, "facilitaban el traslado irregular de personas hacia Estados Unidos mediante rutas clandestinas".

Los investigadores identificaron a cinco víctimas de esta red, "quienes habrían sido trasladadas por rutas irregulares, evadiendo los controles migratorios en distintos países hasta ser detenidas por autoridades migratorias de México y posteriormente deportadas a Ecuador", explicó la Policía en un comunicado.

Estas víctimas tenían impedimento legal para salir del país, por lo que las autoridades presumen que el policía y la exfuncionaria de Migración, quien había trabajado en el Puente Internacional Rumichaca, el principal fronterizo entre Ecuador y Colombia, habrían utilizado sellos migratorios auténticos para evadir los controles y que los movimientos de salida no quedaran registrados en el sistema.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló en su cuenta de X que el operativo para desarticular esta supuesta red también se realizó con el apoyo del Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos.

Además, que estas personas supuestamente cobraban entre 14.000 y 20.000 dólares por víctima.

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Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales y la Policía señaló que seguía con las investigaciones para determinar si había más personas involucradas.