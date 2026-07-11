El incendio forestal en el sureste de España ha evolucionado "relativamente bien"

Los responsables del operativo para la extinción de incendios de la Junta de la comunidad autónoma de Andalucía realizarán un vuelo sobre la zona por la mañana para evaluar la situación del fuego y continuar las tareas para afrontarlo.

Durante toda la noche se mantuvo un despliegue terrestre de 500 efectivos para hacer frente al incendio y proteger a la población.

El número de personas desalojadas por el fuego de Los Gallardos se elevó a 1.405 a última hora del viernes, según informó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

La superficie afectada por el incendio es de unas 4.000 hectáreas, según el último dato facilitado.

Las pesquisas sitúan el origen del siniestro en la caída de un cable de tendido eléctrico en la carretera N-340A.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Instituto de Medicina Legal de Almería finalizó el viernes las autopsias de las doce personas fallecidas sin que, por el momento, fuera posible identificarlas, aunque se sabe que la mayoría eran extranjeras. Parte de las víctimas mortales quedaron atrapadas en "ratoneras" viarias al intentar huir.

España registró este año 15 grandes incendios de más de 500 hectáreas entre el 1 de enero y el 5 de julio, duplicando la media de siete grandes incendios anuales para los últimos diez años, según datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica, anteriores al actual fuego de Los Gallardos.