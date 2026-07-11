India confirma asistencia consular urgente a los supervivientes del accidente en Vietnam

"Nuestra Embajada y Consulado están brindando toda la asistencia posible. Nuestros funcionarios también están en estrecho contacto con las autoridades vietnamitas", declaró en X el primer ministro indio, Narendra Modi, tras conocerse el suceso.

Las autoridades del país han confirmado su asistencia para coordinar la atención médica de los 21 sobrevivientes rescatados y agilizar los trámites de repatriación, además del contacto con las familias de las víctimas.

La respuesta institucional incluyó también al vicepresidente de la India, Jagdeep Dhankhar, quien se mostró "profundamente angustiado" por la pérdida de "vidas preciosas", así como al líder de la oposición, Rahul Gandhi, quien envió sus pensamientos a las familias que sufren una "espera agónica" por los detalles del siniestro.

El Gobierno ha confirmado que al menos 32 personas se encontraban en la embarcación en el momento del accidente, todas ellas de nacionalidad india.

El accidente se produjo alrededor de las 13:00 hora local (6:00 GMT), cuando una lancha rápida que transportaba a 32 turistas indios y cuatro tripulantes sufrió una avería mecánica.

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El fuerte oleaje y los fuertes vientos inusuales en la zona provocaron el vuelco de la embarcación mientras regresaba al puerto de An Thoi, una de las áreas más populares de la isla de Phu Quoc. Las autoridades locales continúan investigando las causas exactas del naufragio.

Aunque embarcaciones civiles y la Guardia Fronteriza vietnamita lograron rescatar con vida a 21 personas, otras 15 fallecieron al quedar atrapadas en el interior de la nave, cuyas licencias y permisos se encontraban en regla según las investigaciones preliminares.