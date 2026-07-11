Llegan 140 migrantes de forma irregular a dos islas del archipiélago español de Canarias

El cayuco fue detectado por un radar de la Guardia Civil a las 09:00 horas a unas cinco millas de la costa de la isla, que apenas tiene 12.000 habitantes, y la embarcación Salvamar Navia, que salió a su encuentro, confirmó el avistamiento a minutos después, informó Salvamento Marítimo.

Finalmente, sus ocupantes fueron desembarcados y atendidos por los servicios sanitarios en el muelle de La Restinga, en el sur de El Hierro, desde donde cuatro de ellos fueron trasladados al Hospital insular.

La tripulación de la Salvamar observó que el cayuco tenía una importante escora a estribor con una altura mínima del casco sobre el agua, de modo que las personas a bordo estaban muy agitadas.

En Lanzarote, otros nueve migrantes llegaron y desembarcaron por sus propios medios a primera hora del día de una embarcación precaria en la costa de Guatiza, según informó el Consorcio de Emergencias de esa isla.

Todos eran de origen magrebí. Uno de ellos desapareció del lugar, mientras que los otros ocho fueron asistidos tanto por efectivos de emergencias como por los propios vecinos de la localidad de Teguise, precisaron las fuentes del Consorcio.

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Efectivos del Consorcio intentaron localizar al migrante desaparecido acercándose hasta la zona en la que se produjo el desembarco, pero no lo encontraron, ni tampoco la embarcación en la que habían llegado hasta las costas lanzaroteñas.

En el primer semestre de este año, la ruta migratoria de Canarias sumó 3.175 casos de personas llegadas de manera irregular desde el continente africano a las islas españolas.