Ministro de Exteriores español en contacto con R.Unido y Bélgica por víctimas del incendio

Fuentes de Exteriores informaron de que Albares estuvo en contacto este sábado con sus homólogos de Reino Unido, Bélgica, Canadá y Países Bajos, quienes le mostraron solidaridad y apoyo por el grave incendio forestal de Almería, cuyas víctimas mortales se cree que son británicas y belgas.

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Layen, transmitió un mensaje de "profundo pesar" en nombre de la Unión Europea y ofreció la utilización del fondo de solidaridad comunitario.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, también recordó el compromiso de la UE con la prevención, preparación y resiliencia climática, y propuso la solidaridad comunitaria a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, añadió Exteriores.

Otros ministros de exteriores expresaron su solidaridad con España y sus condolencias a las víctimas y sus familiares a través de las redes sociales, como los de Italia, Irlanda, Estonia o Turquía, entre otros.

La zona almeriense afectada por el incendio alberga una de las comunidades de residentes extranjeros más importantes de Andalucía -región donde se encuentra Almería-, por lo que hay ciudadanos de distintas nacionalidades.

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En cuanto a la identificación de los doce fallecidos, las autopsias efectuadas el viernes por el Instituto de Medicina Legal de Almería no permitieron determinar sus identidades y los especialistas del departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil analizarán en Madrid las muestras biológicas.

El número de desalojados por el fuego de Los Gallardos se eleva ya a 1.448 personas, 48 más que ayer, de las que 164 están realojadas en los dispositivos habilitados por las autoridades.

España ha registrado 15 grandes incendios de más de 500 hectáreas entre el 1 de enero y el 5 de julio, duplicando la media de grandes incendios anuales para los últimos diez años, según datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica, anteriores al actual fuego de Almería.