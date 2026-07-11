Presidenta de Moldavia anuncia la candidatura de un empresario como nuevo primer ministro

"Según la Constitución, el candidato designado debe solicitar, en un plazo de 15 días el voto de confianza del Parlamento", declaró la presidenta europeísta, citada por el portal noticioso moldavo Unimedia.

La mandataria, líder del liberal y proeuropeo PAS, anunció la nueva candidatura tras celebrar este sábado consultas con diputados de su partido.

Tofan, inversionista de la compañía Horizon Capital, que centra sus actividades en Europa Oriental, es partidario de la integración de Moldavia a la Unión Europea y apoya las reformas económicas propuesta por los europeístas para sacar al país de la crisis económica.

Ha defendido que el nuevo jefe del Gobierno moldavo deberá combinar "combinar tres perfiles políticos: pacificador, político astuto y reformador implacable" y señaló en declaraciones a la prensa local que si asumiese el cargo sería el "Javier Milei de Moldavia".

El presidente del Parlamento, Igor Grosu, había anunciado ayer que el partido gobernante moldavo propondría a Tofan para el cargo de primer ministro.

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Esta designación tiene lugar tras la renuncia del anterior primer ministro, Alexandru Munteanu, criticado por su incapacidad de sacar al país de la crisis económica que atraviesa.

Los rumores de su posible dimisión comenzaron en mayo, cuando la propia presidenta negó una posible renuncia de Munteanu, quien juró su cargo en otoño de 2025, al anunciar que pronto presentaría "un plan de crecimiento económico y muchas otras reformas"

El Gobierno de Munteanu recibió duras críticas por parte de la ciudadanía en una encuesta realizada en febrero, según Unimedia. Casi el 40 % de los encuestados otorgó bajas calificaciones al jefe del Gobierno, mientras que el resto estimó que el Gabinete de Ministros no había aportado ningún cambio al país.

Según el líder del partido conservador Democracia en Casa, Vasile Costiuc, citado por Unimedia, con la designación de Tofan "Sandu ha cedido a la presión, no habrá reformas y las intrigas continuarán".

"Los que saldrán perdiendo son los moldavos que esperan cambios y crecimiento económico", señaló el diputado opositor.