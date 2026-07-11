Rusia afirma haber atacado empresas militares en Kiev e instalaciones portuarias en Odesa

"Durante la pasada noche las Fuerzas Armadas rusas lanzaron múltiples ataques con armas de precisión y largo alcance de emplazamiento terrestre y aéreo, así como con drones", señaló en una nota publicada en MAX, la red de mensajería rusa.

Según Defensa, los ataques "alcanzaron instalaciones de la industria militar ucraniana en Kiev que se dedicaban a la producción y almacenamiento de drones de largo y medio alcance".

Además, fueron atacadas "instalaciones de infraestructura portuaria en Odesa, Chornomorsk e Izmail, en la región de Odesa, utilizadas para la entrega y almacenamiento de cargamento militar, combustibles y lubricantes", añadió la dependencia militar.

En particular, Defensa señaló que en Kiev fue atacada la empresa Aerodron, especializada en la fabricación naves aéreas no tripuladas pesadas de largo alcance E-300 Enterprise y D-80 Discovery; la empresa Fanplit, dedicada al ensamblaje y almacenamiento de drones Fair Point 2, con un alcance de 200 kilómetros, y sus componentes.

Esta última, según el mando ruso, se hacía pasar por una empresa civil de producción de madera prensada y muebles, lo que permitía ocultar sus funciones y trasladar las cargas de modo clandestino.

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En la región de Odesa fue atacado el puerto de Chornomorsk, encargado del 90 % de las exportaciones agrarias de Ucrania y "un centro logístico clave para el suministro de cargamentos militares y combustible para el Ejército ucraniano".

"Fueron alcanzados depósitos de combustible y lubricantes, infraestructura utilizada para la descarga y almacenamiento de cargamentos militares", puntualizó el mando castrense ruso.

Además, fue atacado el puerto de Yuzhni, que garantiza la exportación de producciones agrícolas y mineras ucranianas y es "un nudo logístico del Ejército ucraniano", además del puerto de Izmail, "un importante nudo logístico alternativo del Ejército ucraniano en el Danubio".

"Fueron alcanzados almacenes de combustible y lubricantes, plataformas de carga y estaciones de bombeo de combustible, almacenes de armamento y equipamiento bélico, además de puestos de control de la infraestructura portuaria", concluyó Defensa.