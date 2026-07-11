Trump dice que EE.UU. “arrasará por completo” a Irán si lo asesinan

El presidente Donald Trump dijo el viernes que Estados Unidos “arrasará por completo” a Irán si el gobierno de ese país intenta o logra asesinarlo.

“1000 misiles están listos para ser disparados y apuntan a la República Islámica de Irán (...) si el Gobierno iraní cumple su amenaza, proclamada en muchos rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al presidente en funciones de Estados Unidos, en este caso, ¡YO!”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social.

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Irán dice que “cumplió su palabra”

Por su parte, el canciller de Irán dijo el sábado que Teherán “cumplió su palabra” sobre un alto el fuego con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump dio por terminada la tregua.

“Irán cumplió su palabra hasta ahora, a diferencia del llamado secretario del Tesoro de Estados Unidos, que está violando el párrafo 9 del memorando de entendimiento”, publicó en X el canciller iraní Abás Araqchi.