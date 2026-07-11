Una ley para que el "concebido no nacido" cuente a la hora de pedir ayudas divide a España

La medida, reaccionaria para la izquierda y pionera y revolucionaria para el Gobierno de Madrid, implica que las familias madrileñas podrán acceder a ayudas y beneficios fiscales derivados del nacimiento del bebé no cuando éste haya nacido sino antes, desde el momento en que se acredite el embarazo o cuando se haya llegado a determinada semana de gestación.

Aunque fue el pasado 2 de julio cuando la ley madrileña se aprobó con los votos del PP y la ultraderecha de Vox, la propuesta surgió en 2019 como compromiso electoral de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), durante su primera campaña.

Siete años después, el Parlamento regional aprobó en un pleno extraordinario una ley "pionera", como defiende el Gobierno de Ayuso, puesto que solo en Galicia (noroeste del país) hay una normativa parecida, aunque se limita exclusivamente a familias numerosas (en las que hay de tres niños en adelante).

La normativa madrileña estipula que el 'nasciturus' será tenido en cuenta desde el momento en que se acredite el embarazo en las ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar.

En estas ayudas se encuentran las becas para cursar estudios de secundaria no obligatoria (conocidos como bachillerato en España); las ayudas para el primer ciclo de educación infantil (de 0 a 3 años, etapa que tampoco tiene carácter obligatorio) en centros privados o las ayudas de comedor.

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Para poder acceder a las ventajas propias del título de familia numerosa (como deducciones fiscales o rebajas en el transporte público), las familias con dos hijos que esperan un tercero podrán acceder desde el día posterior a la finalización de la semana 14 de gestación.

La ley se publicó el viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), por lo que este sábado entra en vigor gran parte de su articulado.

El texto también contempla que, en el caso de que el concebido no llegue a nacer, se debe comunicar a la Comunidad de Madrid tal circunstancia. En esos casos, la administración regional no podrá reclamar la devolución de los beneficios o ayudas reconocidos previamente.

Este extremo fue criticado durante el debate parlamentario por la diputada de Vox Belén González, quien reprochó que la ley "permita que una mujer pueda solicitar una ayuda vinculada al embarazo sabiendo que, aunque después aborte voluntariamente, la administración no pueda reclamar nada".

"Esta ley es un grito a la vida", reivindicó en el debate Alfonso Serrano (PP) y el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, defendió que en Madrid no se "penaliza" a quien "quiere tener hijos" o quien "protege la vida", sino que se les "ayuda".

Mientras tanto, desde la izquierda (Partido Socialista y Más Madrid) tildaron de "chapuza" o "bodrio" la ley, y argumentaron que no responde a una necesidad social ni a los problemas que tienen las mujeres y las familias en Madrid, sino que forma parte de la "batalla cultural" que el PP libra con Vox y su posición antiabortista.

La ley "no va de apoyar a las familias", sino de "hacerle guiños a los enemigos del aborto" y "de contentar al electorado más ultra de Vox", dijo la diputada de Más Madrid Raquel Huerta, que está embarazada y revindicó que las feministas defienden libertad "para ser madres" y para "abortar de forma libre, segura y gratuita".

"Ustedes hablan mucho de quienes aún no han nacido, de un cigoto, pero nosotras queremos hablar de quienes están, de los 150.000 niños y niñas que viven en pobreza severa en nuestra comunidad", afeó, por su parte, la socialista Lorena Morales.

A nivel nacional los partidos de izquierdas también han criticado la ley, mientras que el presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a implementar una norma igual en todo el país si consigue gobernar tras las elecciones que han de celebrarse, en principio, en 2027.

Los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de los Trabajadores han pedido a Feijóo abandonar ese plan, puesto que creen que forma parte de la "agenda antiabortista" de la derecha y la ultraderecha.

La ley madrileña -y todo el debate que ha ido aparejado a ella a nivel nacional- se aprobó mientras en el Congreso de los Diputados continúa el trámite de un proyecto de ley del Gobierno, encabezado por el Partido Socialista (PSOE), para reformar la Constitución y blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.