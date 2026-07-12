Al menos 139 muertos por ahogamiento en Francia desde mediados de junio, por olas de calor

En una entrevista a la televisión BMFTV, Nuñez atribuyó el aumento de los ahogamientos a las altas temperaturas, que llevan a más personas a buscar alivio en zonas de baño, y advirtió además de que Francia afronta una temporada de incendios forestales especialmente grave.

Desde comienzos de año ya han ardido unas 17.000 hectáreas y la cifra podría elevarse a 25.000 cuando se consoliden los balances de los fuegos aún activos, el doble que en el mismo periodo de 2025 e incluso por encima de los registros de 2022, señaló.

El ministro recordó que nueve de cada diez incendios tienen origen humano y señaló que un tercio de los 32 sospechosos detenidos este verano está acusado de haber provocado los fuegos de forma intencionada.

Añadió que el riesgo de incendios afecta ya a todo el país, aunque es especialmente elevado en el sur y se está extendiendo hacia regiones del centro.

Nuñez explicó también que el Gobierno espera comenzar en unas dos semanas las primeras pruebas del avión militar A400M adaptado para lanzar hasta 20.000 litros de agua o retardante sobre los incendios.

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En cuanto a la ola de calor, defendió las cancelaciones de competiciones deportivas al aire libre y pidió estudiar caso por caso la celebración de fiestas y fuegos artificiales del 14 de julio para evitar nuevos incendios y la saturación de los servicios de urgencias.