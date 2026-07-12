Al menos 27 personas mueren en el incendio de un pub de Bangkok

El incendio se produjo antes de la medianoche en una cervecería de Na Padprao, al norte de la capital tailandesa, y alrededor de las 00:26 los servicios de bomberos habían logrado controlar el incendio, según el canal público tailandés Thai PBS.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, acudió más tarde a la zona para supervisar la situación e informó a los medios que 27 personas murieron y que varios heridos habían sido trasladados al hospital.

En agosto de 2022 el incendio de una discoteca en Tailandia dejó al menos 15 muertos y 37 heridos y el propietario fue acusado de negligencia y de operar el establecimiento nocturno sin licencia.