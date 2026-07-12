Al menos dos niños muertos por el hundimiento de un transbordador en el este de Siria

"Continúan las operaciones de búsqueda de personas desaparecidas en el río Éufrates tras el hundimiento de un transbordador en la ciudad de Deir Al Sur, que transportaba civiles para cruzar entre las dos orillas del río pasada la medianoche de anoche, donde sufrió una avería y fue arrastrado por la corriente, colisionando con el nuevo puente militar", afirmaron los rescatistas, conocidos como los cascos blancos, en un comunicado en X.

El balance inicial es de al menos dos niños muertos. Quince civiles fueron rescatados del transbordador, que llevaba a bordo más de 35 personas.

Ahora mismo, equipos de la Defensa Civil Siria, dependientes del Ministerio de Situaciones de Emergencia y Gestión de Desastres, en colaboración con equipos del Ministerio de Defensa y residentes locales, continúan las operaciones de búsqueda y rescate en el Éufrates.