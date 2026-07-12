Arabia Saudí, único país del Golfo no atacado, condena la ofensiva de Irán en la región

"El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí expresa la más enérgica condena y denuncia contra el comportamiento desestabilizador de Irán, que atenta contra la seguridad y la estabilidad de la región", afirmó el reino en un comunicado oficial.

La diplomacia saudí arremetió en su nota contra la violación por parte de Teherán de la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional y de vecindad regional mediante "los repetidos ataques iraníes contra buques mercantes que amenazan la seguridad y la libertad de navegación".

En el comunicado, el reino enumeró los "continuos ataques iraníes contra Kuwait, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Jordania", y reiteró su "rechazo total" a la violación de la soberanía de "países hermanos".

La reacción de Riad coincide con las denuncias del resto de países de la zona, ya que prácticamente todos los estados de la península arábiga registraron incidentes durante la mañana de este domingo.

Desde Catar, donde la caída de la metralla dejó al menos tres heridos, hasta Jordania, que confirmó el impacto de tres misiles iraníes, pasando por Omán, que reportó ataques aunque sin precisar su procedencia.