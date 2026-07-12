Aumentan a diez los desaparecidos en el incendio de Los Gallardos con 13 fallecidos

Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), el incremento de los desaparecidos se produce tras interponerse una nueva denuncia que afecta a dos personas, y el organismo estima que a corto plazo puedan recibirse más denuncias.

Por su parte, la decimotercera víctima mortal es una mujer de 93 años y origen británico que fue evacuada herida de gravedad y que finalmente ha fallecido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

Salvo este caso hospitalizado, el CID subraya que aún no se puede precisar la identidad ni la nacionalidad de los otros doce fallecidos hallados en las zonas calcinadas. El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya ha obtenido el perfil genético de todos ellos, siendo la genética el único método primario de identificación viable en este momento.

Para lograr la identificación oficial, las fuerzas de seguridad trabajan en estrecha colaboración con las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido y Francia. El objetivo es obtener los perfiles de ADN de los familiares para realizar el cotejo correspondiente, un proceso que las autoridades confían en resolver en un corto periodo de tiempo.

Este órgano técnico, activado desde el pasado viernes e integrado por una Oficina Forense y agentes de Criminalística para centralizar la información, consolida el balance de una tragedia que deja además ocho heridos, cuatro de ellos ingresados graves en Sevilla.

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La actualización de estas cifras coincide con una jornada en la que la Guardia Civil ha dado por concluidas las batidas sobre el terreno quemado sin nuevos hallazgos. En paralelo, y dentro de la recuperación de la movilidad, se ha reabierto la carretera AL-6109, aunque el instituto armado mantiene el acceso al municipio de Bédar estrictamente restringido a los familiares de los residentes.