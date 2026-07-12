Aumentan a tres los muertos tras el hundimiento de un transbordador en el este de Siria

"Continúan las operaciones de búsqueda de desaparecidos en el río Éufrates tras el hundimiento de un transbordador en la ciudad de Deir Al Zur, que transportaba a civiles para cruzar entre las dos orillas del río pasada la medianoche de anoche, donde sufrió una avería y fue arrastrado por la corriente, colisionando con el nuevo puente militar", afirmó en X la Defensa Civil siria, conocida como los "cascos blancos".

El balance inicial de víctimas aumentó a tres fallecidos tras los últimos datos ofrecidos por el gobernador de la provincia, Ziad al Ayyash.

Además de los rescatados por los servicios de emergencia, un agente de policía resultó herido mientras ayudaba a evacuar a aquellos que cayeron al río.

Tanto los equipos de la Defensa Civil como efectivos del Ejército, el Ministerio de Sanidad y residentes locales continúan este domingo las operaciones de búsqueda y salvamento de los pasajeros desaparecidos, ya que la embarcación llevaba a bordo a más de 35 civiles, entre ellos mujeres y niños.

Al Ayyash señaló que las autoridades han abierto una investigación sobre las circunstancias del accidente y añadió que está previsto que el puente flotante vuelva a abrirse hoy, mientras que un paso terrestre alternativo entrará en funcionamiento a lo largo de la semana.

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Los cruces del Éufrates en Deir al Zur, donde los puentes permanentes fueron destruidos durante los años de guerra civil en Siria, dependen habitualmente de transbordadores improvisados y puentes militares provisionales, unas infraestructuras que los residentes locales denuncian que plantean riesgos de seguridad recurrentes.