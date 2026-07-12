Bangladés prohíbe a los medios emitir discursos de Hasina tras el anuncio de su regreso

"Por la presente se informa a todos los medios de comunicación del país, incluidos los medios impresos, electrónicos, digitales y las plataformas de redes sociales, que el 5 de diciembre de 2024, el Tribunal de Crímenes Internacionales (TCI) prohibió la difusión de los discursos de la derrocada y prófuga Sheikh Hasina", recordó en un comunicado el Gobierno bangladesí.

Daca ordenó el cumplimiento de la ley después de que Hasina anunciara desde la India su plan de regresar a Bangladés antes de diciembre para hacer frente al juicio en su contra, una noticia que inundó todos los medios nacionales.

El portavoz oficial de la ex mandataria, Mozammel Ali, confirmó el viernes a EFE el anuncio de su regreso.

El nuevo Ejecutivo de Tarique Rahman, elegido en las elecciones de febrero, se remitió a la legislación vigente en Bangladés, donde existe una prohibición legal de difundir en los medios cualquier discurso, entrevista o declaración en audio o video de un prófugo condenado por un tribunal.

"El Gobierno espera que todos los medios de comunicación, las partes interesadas relevantes y los ciudadanos del país muestren el debido respeto a la ley vigente y a las instrucciones del tribunal", añadió el documento oficial.

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Hasina fue condenada a muerte por un tribunal doméstico de Bangladés por su presunto papel en la violenta represión de las protestas que derrocaron a su gobierno en 2024, donde más de 1.400 personas murieron según datos de la ONU.

Desde entonces, la conocida como 'dama de hierro' de Bangladés vive exiliada en la India, perseguida por una orden de extradición solicitada por Daca a Nueva Delhi.

"Es nuestro deber acatar la orden del tribunal. Seguimos instrucciones similares cuando el tribunal prohibió la difusión de los discursos del entonces líder de la oposición, Tarique Rahman, durante el régimen de Hasina", declaró a EFE Ziaul Kabir Suman, jefe de informativos del canal privado Baisakhi TV.