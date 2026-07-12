China asegura que las tormentas de arena se redujeron un 23 % en dos décadas

La Administración Nacional de Bosques y Praderas, citada por la agencia estatal Xinhua, indicó, coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra las Tormentas de Arena y Polvo, que el país contabilizó ocho episodios durante esta primavera.

Estos fenómenos, habituales entre marzo y mayo en el norte de China, suelen originarse en las zonas desérticas y esteparias de Mongolia, Mongolia Interior y el noroeste chino, desde donde los fuertes vientos pueden transportar el polvo hasta Pekín y otras áreas del este del país.

Las autoridades atribuyeron la mejora a los programas de restauración ecológica y lucha contra la desertificación, entre ellos la denominada Gran Muralla Verde del norte del país.

Durante el último plan quinquenal, China trató 101.300 kilómetros cuadrados de tierras arenosas, mientras que desde junio de 2023 los proyectos vinculados a esa iniciativa abarcaron unos 162.700 kilómetros cuadrados, según la fuente.

La Administración aseguró además que la superficie afectada por la desertificación, que a finales del siglo pasado aumentaba unos 3.430 kilómetros cuadrados anuales, se reduce actualmente en cerca de 6.670 kilómetros cuadrados cada año.

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Asimismo, la erosión eólica del suelo en los principales desiertos y zonas arenosas del país habría caído alrededor de un 40 % respecto a 2000.

Pese a esta tendencia, China ha sufrido episodios de gran intensidad en los últimos años.

En 2023, las tormentas de arena afectaron a 409 millones de personas y cubrieron 2,29 millones de kilómetros cuadrados, mientras que en marzo de 2021 Pekín vivió su peor episodio en una década, con concentraciones de partículas PM10 cercanas a los 10.000 microgramos por metro cúbico.

La ONU declaró en 2023 el 12 de julio Día Internacional de la Lucha contra las Tormentas de Arena y Polvo y proclamó el periodo 2025-2034 como década internacional para combatir estos fenómenos.