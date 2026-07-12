Cuba conecta su red eléctrica, pero más de la mitad del país este domingo sufrirá apagones

La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) informó en redes sociales de que todas las provincias quedaron conectadas al SEN a las 06:30 hora local (10:30 GMT) de este domingo, luego de la cuarta caída del SEN en lo que va de 2026, ocurrida este viernes debido a “un fallo en la línea de 220 kilovatios que une las ciudades de Santa Clara y Sancti Spíritus (centro)”.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado con el bloqueo petrolero impuesto desde enero por EE.UU., y que ha llevado los cortes eléctricos a máximos.

La situación del SEN es “crítica”, según ha reconocido el propio Gobierno cubano, con cortes en La Habana de más de 35 horas consecutivas y en otras regiones de la isla con hasta tres días seguidos sin servicio.

En este contexto, a diario se registran protestas de decenas de personas que -de forma pacífica, principalmente en la ciudad capital- exigen al Estado servicios básicos, como corriente, agua y alimentos. El descontento social se expresa en cacerolazos, bloqueos de calles y quemas de basura.

De esta forma, para este domingo, la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé en el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.473 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

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Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.727 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará 1.757 MW.

Además, en esta jornada, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía SEN por averías o trabajos de mantenimiento.

Esta situación se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas en la isla, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, lo que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país, responsables del 40 % del mix energético y que se nutre de crudo nacional, sufran habituales averías.

A ello se suma que el otro 40 % del mix energético, a cargo de los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, se encuentre detenido por la falta de materia prima, debido a la presión de EE.UU.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con apoyo chino.

Diversos cálculos independientes estiman que se necesitarían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar la red eléctrica en el país caribeño.