Cuba elimina los límites de entrega de tierra y tiempos de uso como parte de las reformas

Según explicó el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, se eliminarán los límites de hectáreas para la entrega de tierras en usufructo, así como el tiempo de explotación, por lo que el área será determinada según el proyecto productivo presentado y los programas priorizados en la isla.

Un requisito esencial, señaló el reporte del medio oficial, Cubadebate, es que quien pida nuevas tierras debe tener explotadas las que ya posee y el solicitante deberá presentar un proyecto productivo que especifique el destino de la tierra: ganadería, frutales, cultivos varios u otros fines.

Cuba lleva más de seis años sumida en una grave crisis estructural que ha contraído su economía más de un 15 % entre 2020 y 2025. La presión estadounidense con el bloqueo petrolero y una nueva oleada de sanciones secundarias desde mayo a sectores claves de la economía ha agudizado la precariedad en el país caribeño.

En este contexto, el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), la Asamblea Nacional y el Consejo de Ministros de la isla, dieron luz verde este junio -de manera urgente y en sesiones extraordinarias- a reformas económicas que van desde dinamizar el comercio exterior hasta otorgar el derecho real de usufructo sobre la tierra a personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales.

Al respecto, el vice primer ministro cubano, Jorge Luis Tapia, señaló que todos los actores económicos pueden solicitar tierras: cuentapropistas, pequeñas o medianas empresas (mipymes), empresas mixtas e inversión extranjera.

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“Actores económicos, no importa de qué sectores. Quien quiera ir para la tierra a trabajar, puede hacerlo”, precisó.

Los cambios económicos contenidos en las reformas planteadas desde junio, también prevén autorizar a las cooperativas a importar y comercializar combustibles como insumo, realizar comercio exterior y gestionar directamente financiamientos externos y abrir cuentas bancarias en el exterior.

Además, el Gobierno cubano proyecta abrir paso a la entrada en el sector turístico de “nuevos actores” en “nuevas modalidades” al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes) y ampliar el rol del sector privado.

En este sentido, otras de las medidas en el sector de la agricultura consisten en simplificar el proceso de entrega de tierras en usufructo, proceso que señalan, no superará los 15 o 20 días y las tierras entregadas en usufructo podrán ser heredadas, incluso por aquellas de personas que emigraron del país, pero conservan su ciudadanía efectiva.

Quienes salieron de Cuba, pero conservan su ciudadanía efectiva, también podrán solicitar tierras en usufructo y no habrá “que esperar que todas las normas estén listas, sino en la medida en que se va presentando el respaldo jurídico, se van implementando”, indicó Tapia.

Señaló que esas reformas “responden a la necesidad de poner en producción las tierras ociosas o deficientemente explotadas en el país”.

El impacto de la crisis de combustibles en Cuba ha afectado significativamente el sector agropecuario en la isla y el efecto es “grave”, alertó en una entrevista en marzo pasado con EFE, el representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), René Orellana.