Cuba lamenta muerte del exemir de Catar y subraya su papel en las relaciones con la isla

“Cuba comparte el dolor que embarga al amigo pueblo qatarí y extiende sus sentidas condolencias al Emir de Qatar, Su Alteza, el Jeque Tamim Bin Hamad Al-Thani, a su familia, al gobierno y a ese hermano pueblo”, puntualizó esta jornada en redes sociales el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

A su vez, recordó que el exemir “contribuyó de manera decisiva al desarrollo del moderno y pujante Estado de Qatar y “fue un entrañable amigo del pueblo cubano y del Comandante en Jefe”, en referencia al líder de la Revolución de la isla, Fidel Castro (1926-2016).

Por su parte, el canciller del país caribeño, Bruno Rodríguez también expresó las “sentidas condolencias” a la familia del exemir, así como al Gobierno y al pueblo qataríes; y resaltó “su contribución al desarrollo de los históricos vínculos de amistad y solidaridad entre ambas naciones”.

El exemir de Catar Hamad bin Khalifa Al Thani, quien falleció este domingo a los 74 años, gobernó durante 18 años (entre 1995 y 2013), y durante su gobierno, el país experimentó un desarrollo económico, social y cultural que fortaleció su posición en la comunidad internacional.

En 2013, abdicó de forma voluntaria dejando paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, quien llegó al poder con tan solo 33 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El exemir de Catar será enterrado en el Cementerio de Lusail, al norte de Doha y el país ha anunciado el “luto general en todo el país por la gran pérdida nacional” del exemir de cuatro días desde este domingo.