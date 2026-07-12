Desbaratan presunta red de corrupción dentro de la oficina tributaria de Panamá

De los 16 imputados, 13 quedaron bajo detención provisional y tres con arresto domiciliario por la presunta comisión de los delitos de: crimen organizado, corrupción de servidores públicos, contra la fe pública y blanqueo de capitales, precisa la nota del Ministerio Público.

"De acuerdo a las investigaciones realizadas, el objetivo (de los implicados) tenía como finalidad que esos créditos quedaran como pagos no aplicados y así poder proceder a venderlos a una entidad crediticia en el territorio nacional", indicó en su momento la fiscalía

En el desarrollo de esta operación se realizaron 23 diligencias de allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, donde fueron recuperados equipos tecnológicos; así como documentos relacionados a la investigación.

La investigación se inició en 2024 tras una denuncia anónima sobre presuntas irregularidades en la tramitación de créditos fiscales, de acuerdo con la información oficial.