EEUU lanza nueva ofensiva para "seguir mermando" la capacidad de ataque de Irán

Los ataques, que iniciaron a las 17:00 hora del este (22:00 GMT), fueron ordenados por el presidente de EE.UU., Donald Trump, “para hacer rendir cuentas” a las fuerzas iraníes, informó el organismo militar en sus redes sociales.

Estados Unidos lanzó este fin de semana los operativos en represalia por un bombardeo previo iraní contra un buque con la bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz.

Hasta la noche del sábado las fuerzas estadounidenses habían atacado aproximadamente 140 objetivos militares iraníes con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate (basados​ ​en tierra y en el mar), drones y buques navales, de acuerdo a los datos del Centcom.

El mando militar dijo que los objetivos incluían instalaciones de misiles y drones de Irán, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera.

La respuesta pretende asegurar el libre tránsito en el estrecho de Ormuz. El presidente Trump afirmó este domingo en una entrevista con NBC que la zona permanece abierta al tráfico comercial pese a que Irán anunció que lo ha bloqueado.

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"Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma", declaró Trump, que no quiso ahondar en los detalles sobre las conversaciones para alcanzar un acuerdo y un nuevo cese al fuego.

Antes de la ronda de ataques del sábado, Irán anunció el cierre del estrecho "hasta nuevo aviso".

La Guardia Revolucionaria aseveró que cualquier interferencia extranjera para abrir una "ruta ilegal" en la región recibirá una respuesta contundente, según informó la radio estatal iraní IRIB.